《全球重要经济事件一览表》--7月4日-7月11日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月4日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定.(0730)
伦敦--英国央行货币政策会议(第一日).
海牙--荷兰财政部长Jan Kees de Jager在议会发表演讲,介绍欧元区纾困基金欧洲稳定机制(ESM),最新的2012年预算报告,以及2013-2017年经济预估.
巴黎--法国财政部长莫斯可维西和预算部长卡于扎克商讨修订2012年预算修正案,该预算案将呈送法国内阁(1400).
罗马--德国总理梅克尔与义大利总理蒙堤会面,讨论欧盟峰会及德国/意大利的经济合作.
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),之后宣布利率声明(1145),并举行记者会(1230).
东京--日本央行发表各地区经济报告(0530).
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
柏林--德国央行总裁魏德曼将获2012商业新闻Ludwig-Erhard奖.(1630)
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行管理委员会成员诺亚为有关公共及私营债务和全球储蓄失衡的会议讨论,发表开场演讲(1430).
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔发表有关"欧洲和欧元危机"的演讲(1430).
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly简要介绍2012年6月就业数据和经济复苏状况(1430).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在日本庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
爱达荷州COEUR D'ALENE--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在奥勒冈银行业协会主办的奥勒冈州、爱达荷州、内华达州银行业年度会议中,针对经济前景发表演讲.(1555)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉将阐述目前的经济情势以及货币发展,并说明欧洲央行政策的立场.(1230)
7月10日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在记者会上发表法国央行年报.(0500)
里斯本--葡萄牙央行发表夏季经济报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.(0800)
伦敦--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在OMFIF黄金系列讲座活动中发表演讲,题为"欧元区的入口和出口通道".(1005)
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在第41届澳洲经济学家会议上发表演讲.(2300)
7月11日(三)
华盛顿--美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)发表6月19-20日会议纪录.(1800)
东京--日本央行货币政策会议(第一日).
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚发表法国监管储蓄帐户报告.(0800)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)