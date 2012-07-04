《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

**上海证券报**

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)发布的股份变动情况公告显示,截至6月30日,汇金持有工行、中行股份数为1,237.51亿股和1,887.86亿股.较一季度末各自增持了700万股和76.26万股.

**人民日报**

--国务院关于加强食品安全工作的决定发布,明确指出用三年左右的时间,使中国国食品安全治理整顿工作取得明显成效,违法犯罪行为得到有效遏制,突出问题得到有效解决;用五年左右的时间,使中国食品安全监管体制机制、食品安全法律法规和标准体系、检验检测和风险监测等技术支撑体系更加科学完善,食品安全总体水平得到较大幅度提高.

--为加强财政票据管理和财务监督,强化政府非税收入征收管理,财政部近日出台《财政票据管理办(征求意见稿)》,自7月2日至8月2日向社会公开征求意见.

--时评文章称,楼市调控不能放松,坚定态度的同时有关部门也需拿出更多办法.市场普遍认为,楼市的"价格底"和调控的"政策底"已经双双出现,在买涨不买跌的心理影响下,市场预期的改变会令房价出现趋势性反转的风险进一步加大.

--中国移动(0941.HK)投资30亿元人民币建设的"中国位置产业园"即将在沈阳开工.这是目前全国第一个集位置服务、地图生产制造、软件开发、终端生产和信息服务为一体的专业化位置服务产业基地.预计未来5年中国导航与位置服务产业将保持至少30%-40%的复合增长,到2015年预计实现1,500亿元的产值,在2020年形成4,000亿元的产值.

--创建于2006年的中国煤炭价格指数,7月1日起向社会公开发布.根据监测数据测算,截至6月29日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)为186.2,比上周下跌2.5个基点.本周中国煤炭价格指数延续去年11月以来的下行趋势,下跌幅度比前期又有所加大.

**第一财经日报**

--中国电力投资集团工作会议中透露,上半年全集团累计完成发电量1,685亿千瓦时,煤炭产量2,880万吨,电解铝产量133万吨,全集团营业收入885.7亿元,其中火电板块上半年同比减亏5.78亿元.

**21世纪经济报 道**

--一场涉及1,300亿元、六个市属国资集团的融资平台资产大重组,有可能使得南京市交通建设投资控股集团,这家资产规模高达987.8亿元的大型城投公司陷入近一半核心资产被划拨的境地.相关债权银行人士表达了对此次资产划转的担忧,对其近38亿元债券的投资者而言担忧亦不言而喻.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽