《全球主要国家债券发行预告》--7月4日-7月11日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债
7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
7/5 0850 法国 70-80亿欧元 (票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券;
7/5 0850 法国 票息3.0%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券
7/5 0850 法国 票息4.25%,2023年10月25日到期的12年期OAT债券)
7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/5 0130 日本 流动性供给标售
7/5 西班牙 20-30亿欧元 (票息4.0%,2015年7月30日到期的政府公债
7/5 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的政府公债
7/5 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的政府公债)
7/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
7/6 英国 国库券
7/9 1530 美国 13周和26周期国库券
7/9 0600 德国 40亿欧元 2013年1月9日到期的六个月期国库券
7/9 1050 法国 国库券
7/10 0130 日本 30年期政府公债
7/10 英国 9亿英镑 票息0.5%,2050年到期的指数挂钩公债
7/10 1530 美国 四周期国库券
7/10 1700 美国 三年期公债
7/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/11 1700 美国 10年期公债
7/11 加拿大 五年期公债
7/11 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)