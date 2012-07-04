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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 09:06 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月4日-7月11日

路透7月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债

7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券

7/5 0850 法国 70-80亿欧元 (票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券;

7/5 0850 法国 票息3.0%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券

7/5 0850 法国 票息4.25%,2023年10月25日到期的12年期OAT债券)

7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券

7/5 0130 日本 流动性供给标售

7/5 西班牙 20-30亿欧元 (票息4.0%,2015年7月30日到期的政府公债

7/5 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的政府公债

7/5 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的政府公债)

7/6 0120 日本 六个月期贴现国库券

7/6 英国 国库券

7/9 1530 美国 13周和26周期国库券

7/9 0600 德国 40亿欧元 2013年1月9日到期的六个月期国库券

7/9 1050 法国 国库券

7/10 0130 日本 30年期政府公债

7/10 英国 9亿英镑 票息0.5%,2050年到期的指数挂钩公债

7/10 1530 美国 四周期国库券

7/10 1700 美国 三年期公债

7/11 0120 日本 三个月期贴现国库券

7/11 1700 美国 10年期公债

7/11 加拿大 五年期公债

7/11 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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