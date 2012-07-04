〔日本个股〕东芝被认定操纵液晶显示器价格,被处8,700万美元赔偿金

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月3日电---一加州北部法院陪审团裁决,日本东芝(6502.T)在液晶显示器(LCD)市场共谋操纵价格,须承担8,700万美元赔偿责任.
用户对东芝和其他LCD厂商提起一项集体民事诉讼,指控他们存在反竞争行为.多数其他被告以和解形式了结此案,但东芝决定将本案交由旧金山联邦法院进行审理.
法院在周二公布的一份文件显示,东芝必须向购买成品的消费者支付7,000万美元赔偿,向使用LCD面板的厂商支付1,700万美元赔偿.
该公司在声明中表示,其在LCD市场并未从事违法行为,将通过"一切法律途径"纠正法院判决.
"虽然东芝对陪审团付出的时间和努力表示赞赏,但认为这一裁决在不法行为认定上有误,"该公司称.
台湾厂商友达光电(2409.TW)3月在与操纵LCD价格相关的几宗刑事指控中被判有罪.美国检察官指控友达光电高管与竞争对手在豪华酒店会面超过60次,以操纵LCD价格.检察官表示,此举已给美国经济造成数以十亿美元计的损失.
其他几家厂商对此刑事指控达成和解.东芝并未遭到起诉.
"我们很高兴陪审团支持原告,并认定东芝违法,特别是在政府决定不对东芝不当行为提起刑事诉讼的情况之下,"原告首席律师Richard Heimann表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)