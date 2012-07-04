〔日本个股〕东芝被认定操纵液晶显示器价格,被处8,700万美元赔偿金

路透7月3日电---一加州北部法院陪审团裁决,日本东芝(6502.T)在液晶显示器(LCD)市场共谋操纵价格,须承担8,700万美元赔偿责任.

用户对东芝和其他LCD厂商提起一项集体民事诉讼,指控他们存在反竞争行为.多数其他被告以和解形式了结此案,但东芝决定将本案交由旧金山联邦法院进行审理.

法院在周二公布的一份文件显示,东芝必须向购买成品的消费者支付7,000万美元赔偿,向使用LCD面板的厂商支付1,700万美元赔偿.

该公司在声明中表示,其在LCD市场并未从事违法行为,将通过"一切法律途径"纠正法院判决.

"虽然东芝对陪审团付出的时间和努力表示赞赏,但认为这一裁决在不法行为认定上有误,"该公司称.

台湾厂商友达光电(2409.TW)3月在与操纵LCD价格相关的几宗刑事指控中被判有罪.美国检察官指控友达光电高管与竞争对手在豪华酒店会面超过60次,以操纵LCD价格.检察官表示,此举已给美国经济造成数以十亿美元计的损失.

其他几家厂商对此刑事指控达成和解.东芝并未遭到起诉.

"我们很高兴陪审团支持原告,并认定东芝违法,特别是在政府决定不对东芝不当行为提起刑事诉讼的情况之下,"原告首席律师Richard Heimann表示.(完)