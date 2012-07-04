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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国泸州老窖集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承
  河北建投新能源2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  重庆力帆控股有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  七匹狼(002029.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  陕西华商传媒集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  杭州汽轮动力集团9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  豫园商城(600655.SS)5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
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  二、新债上市:

  财政部280亿元30年期固息国债120012,票面利率4.07%
  农业发展银行250亿元七年期固息金融债120411,票面利率3.87%
  合肥海恒投资控股集团12亿元七年期固息债1280176,票面利率7.30%
  普洱国有资产经营公司8亿元七年期固息债1280185,票面利率7.38%
  广东高速公路15亿元15年期固息债1280188,票面利率5.36%
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  三、缴款:  

  财政部代理210亿元五年期地方政府债129102,票面利率3.07%
  大连旅顺建设发展12亿元七年期固息债1280191,票面利率6.78%
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融
  中国复合材料集团5亿元一年期短融
  东方雨虹(002271.SZ)1.5亿元一年期短融   
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  四、还本付息:

  皖北煤电集团10亿元10年期固息债068033付息,票面利率4.35%
  首都公路发展集团8亿元10年期固息债078029付息,票面利率5.12%
  重庆能源投资集团8亿元10年期固息债078030付息,票面利率5.20%
  三一重工(600031.SS)5亿元10年期固息债078031付息,票面利率5.20%
  国家电网74亿元七年期固息债088013付息,票面利率5.60%
  国家电网121亿元10年期固息债088014付息,票面利率5.71%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,6月债券总托管量大增3,234亿元人民
币,达22.05万亿(兆)元,单月增量为今年2月以来最高;6月央票到期减少推升债券净发行量,是
当月托管量明显增加的主因.[ID:nSB1647496]
  --中国银行业协会发布报告预计,受经营环境变化的影响,今年银行业经营业绩增幅可能显着
降低,总体呈现温和增长的特点,全年新增人民币贷款8-8.5万亿元,较上年增加,并预计今年还将
继续下调存款准备金率1-3次,每次0.5个百分点.[ID:nSB1648692]

  --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI)               (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 边竞

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