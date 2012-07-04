《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国泸州老窖集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 河北建投新能源2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 重庆力帆控股有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 七匹狼(002029.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 陕西华商传媒集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 杭州汽轮动力集团9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 豫园商城(600655.SS)5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部280亿元30年期固息国债120012,票面利率4.07% 农业发展银行250亿元七年期固息金融债120411,票面利率3.87% 合肥海恒投资控股集团12亿元七年期固息债1280176,票面利率7.30% 普洱国有资产经营公司8亿元七年期固息债1280185,票面利率7.38% 广东高速公路15亿元15年期固息债1280188,票面利率5.36% ============================================================================== 三、缴款: 财政部代理210亿元五年期地方政府债129102,票面利率3.07% 大连旅顺建设发展12亿元七年期固息债1280191,票面利率6.78% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 中国复合材料集团5亿元一年期短融 东方雨虹(002271.SZ)1.5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 皖北煤电集团10亿元10年期固息债068033付息,票面利率4.35% 首都公路发展集团8亿元10年期固息债078029付息,票面利率5.12% 重庆能源投资集团8亿元10年期固息债078030付息,票面利率5.20% 三一重工(600031.SS)5亿元10年期固息债078031付息,票面利率5.20% 国家电网74亿元七年期固息债088013付息,票面利率5.60% 国家电网121亿元10年期固息债088014付息,票面利率5.71% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,6月债券总托管量大增3,234亿元人民 币,达22.05万亿(兆)元,单月增量为今年2月以来最高;6月央票到期减少推升债券净发行量,是 当月托管量明显增加的主因.[ID:nSB1647496] --中国银行业协会发布报告预计,受经营环境变化的影响,今年银行业经营业绩增幅可能显着 降低,总体呈现温和增长的特点,全年新增人民币贷款8-8.5万亿元,较上年增加,并预计今年还将 继续下调存款准备金率1-3次,每次0.5个百分点.[ID:nSB1648692] --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 边竞
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)