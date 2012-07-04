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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初上涨等候ECB议息会议,韩债下跌

路透首尔7月4日电---韩元兑美元KRW=周三盘初上涨,维持在八周高位附近,因投资者在本周欧洲央行(ECB)会议前夕追捧风险资产,市场预料ECB将采取措施提振经济.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,136.4.周二国内收报1,138.3.

市场普遍预期,欧洲央行在周四会议上降息至0.75%的纪录新低.[ID:nSB1637510]

韩国综合股价指数.KS11升0.53%,报1,877.75点.

韩国债券价格下跌,追随美债走势,9月三年期公债期货KTBc1跌0.05点,报104.70.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,136.4 1,138.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2203/324 14.2423/652

韩国公债期货KTBc1* 104.70 104.75

韩国综合股价指数.KS11 1,877.75 1,867.82

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张荻

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