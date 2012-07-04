〔韩国汇市〕韩元盘初上涨等候ECB议息会议,韩债下跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透首尔7月4日电---韩元兑美元KRW=周三盘初上涨,维持在八周高位附近,因投资者在本周欧洲央行(ECB)会议前夕追捧风险资产,市场预料ECB将采取措施提振经济.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,136.4.周二国内收报1,138.3.
市场普遍预期,欧洲央行在周四会议上降息至0.75%的纪录新低.[ID:nSB1637510]
韩国综合股价指数.KS11升0.53%,报1,877.75点.
韩国债券价格下跌,追随美债走势,9月三年期公债期货KTBc1跌0.05点,报104.70.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,136.4 1,138.3
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2203/324 14.2423/652
韩国公债期货KTBc1* 104.70 104.75
韩国综合股价指数.KS11 1,877.75 1,867.82
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 张荻
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)