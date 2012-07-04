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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:57 BJT

《汇市简讯》加元/日圆料将升高,此前成功突破78.65

2358GMT * 加元/日圆料将走高,之前突破并收于78.65上方 * 78.65是双顶,55日移动均线切入位,以及日线一目均衡云区的底部 * 加元/日圆自5月8日来一直低于一目均衡云区底部 * 下道阻力位是84.95/74.40走势的50%回档位79.70.(完) --编译 程琳; 审校 张涛

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