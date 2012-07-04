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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 09:04 BJT

《汇市简讯》美元/台币料开盘在29.82附近,将出现补跌行情

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* 店头市场美元/台币料将开盘在29.82附近,隔夜NDF报29.80-84

* 台币在目前环境下依然走势落后,但不会持续

* 若有效跌破29.80,美元/台币料跌向29.50上方的密集区

* 目前市场人士开展夏季利差交易,因欧元区忧虑暂时减退

* 台湾监管机构批准允许当地公司发行人民币债券的计划.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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