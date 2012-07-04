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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 09:30 BJT

什邡市政府宣布不再建设钼铜项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月3日电---四川什邡市周二宣布放弃建设钼铜项目。此前，该市市民因担心该项目危害身体健康而举行抗议。

什邡市政府最初仅表示暂停四川宏达(600331.SS)钼铜项目，后来迫于压力宣布不再建设该项目。

什邡市政府在其官方微博中称：“什邡市今后不再建设钼铜项目。”

“截至目前，宏达钼铜项目群体性事件已基本得到控制，绝大部分聚集人群已自行散去。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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