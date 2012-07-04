什邡市政府宣布不再建设钼铜项目

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月3日电---四川什邡市周二宣布放弃建设钼铜项目。此前，该市市民因担心该项目危害身体健康而举行抗议。
什邡市政府最初仅表示暂停四川宏达(600331.SS)钼铜项目，后来迫于压力宣布不再建设该项目。
什邡市政府在其官方微博中称：“什邡市今后不再建设钼铜项目。”
“截至目前，宏达钼铜项目群体性事件已基本得到控制，绝大部分聚集人群已自行散去。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)