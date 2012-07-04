《汇市简讯》欧元/美元走低,受欧元交叉盘跌势和西班牙不确定性拖累

标题新闻：英国央行目前对2017年经济成长最佳预估值仍为2%--副总裁夏菲克
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* 欧元/美元跌至1.2600下方,受欧盟峰会疑虑打压
* 市场谈论六小时前有关西班牙银行业援助或将推迟的报导
* 传闻东京有一些与债券赎回相关的欧元/日圆卖盘
* 欧元/美元在55日移动均线切入位1.2545和21日移动均线切入位1.2565之间寻获支撑.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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