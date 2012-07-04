〔路透调查〕南非兰特/美元在年底前料可持稳,欧洲形势进展是关键

路透约翰内斯堡7月3日电---周二公布的一项路透调查显示,只要南非的主要贸易伙伴--欧元区的危机得到解决,南非兰特/美元应能在年底前走高,并在2013年继续攀升.

本次对外汇分析师进行的调查结果显示,兰特/美元ZAR=D3在六个月后料从8.14兰特左右的当前水准略微走强至8.00,而12个月后料上涨近4%至7.8.

兰特目前已扳回年内的多数跌幅.

尽管南非利率水平已处于纪录低点,但与全球主要发达国家普遍接近零的水准相比仍高出不少.分析师认为利差因素将为兰特提供稳定支撑.

兰特未来走势在很大程度上取决于南非最大的贸易伙伴--欧元区的形势发展.欧元区领导人上周朝着成立银行业联盟迈出了第一步,同意帮助西班牙和意大利降低居高不下的借贷成本.

不过最新的经济数据暗示,欧洲的状况并没有起色;美国的企业调查结果也不佳.这些因素可能限制兰特进一步升值的幅度.(完)