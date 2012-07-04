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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 09:30 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5700附近整理

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* 数据喜忧参半,交投淡静,因纽约市场将迎来假期休市

* 内移日型态,亚洲时段料围绕1.5700,在窄幅区间内波动

* 东京市场挂有与赎回支付相关的欧元卖盘,令英镑/美元承压

* 日线动能指标偏多

* 周一波动区间1.5640/1.5725料为首道支撑位/阻力位.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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