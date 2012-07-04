〔全球油料作物〕油世界上调2012/13年度全球油菜籽产量预估

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透汉堡7月3日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二将2012/13年度全球油菜籽产量预估上调60万吨至6,160万吨,2011/12年度产量为5,959万吨.
这一预估超过油世界对2012/13年度全球油菜籽消费量6,120万吨的预估值,亦高于2011/12年度的6,095万吨.
分析师指出,2012/13年度加拿大油菜籽产量前景改善.油世界表示,该国油菜籽产量可能增加至1,620万吨,上年度为1,450万吨.
油世界称,这将弥补欧盟产量从上年度1,917万吨降至1,800万吨的预期降幅,以及乌克兰产量从137万吨到95万吨的跌幅.
南美产量不佳导致全球大豆供应紧俏,或将令更多买家转向油菜籽,该刊物表示.
"最近油菜籽价格变得比大豆更具吸引力,"油世界称,"这将刺激中国、墨西哥和其他进口国加大购买."
"中国被视为是最大的变量因素."
油世界表示,2012/13年度中国油菜籽进口料从上年度的240万吨增加至270万吨,不排除增至300万吨的可能.
"我们预计直到12月,中国对加拿大油菜籽的进口需求都会特别高,中国的购买需求有多大仍有待观察,"油世界称.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)