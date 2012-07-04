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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:28 BJT

〔全球油料作物〕油世界上调2012/13年度全球油菜籽产量预估

路透汉堡7月3日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二将2012/13年度全球油菜籽产量预估上调60万吨至6,160万吨,2011/12年度产量为5,959万吨.

　这一预估超过油世界对2012/13年度全球油菜籽消费量6,120万吨的预估值,亦高于2011/12年度的6,095万吨.

　分析师指出,2012/13年度加拿大油菜籽产量前景改善.油世界表示,该国油菜籽产量可能增加至1,620万吨,上年度为1,450万吨.

　油世界称,这将弥补欧盟产量从上年度1,917万吨降至1,800万吨的预期降幅,以及乌克兰产量从137万吨到95万吨的跌幅.

　南美产量不佳导致全球大豆供应紧俏,或将令更多买家转向油菜籽,该刊物表示.

　"最近油菜籽价格变得比大豆更具吸引力,"油世界称,"这将刺激中国、墨西哥和其他进口国加大购买."

　"中国被视为是最大的变量因素."

　油世界表示,2012/13年度中国油菜籽进口料从上年度的240万吨增加至270万吨,不排除增至300万吨的可能.

　"我们预计直到12月,中国对加拿大油菜籽的进口需求都会特别高,中国的购买需求有多大仍有待观察,"油世界称.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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