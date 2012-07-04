〔企业并购〕一基金股东支持卡塔尔,认同Xstrata应获更优收购条件

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透伦敦7月3日电---矿商XstrataXTA.L的前20大股东之一--积极型基金Knight Vinke周二表示,支持股东卡塔尔提出的呼吁,要求嘉能可(GLEN.L)改善对Xstrata的收购条件.
身为Xstrata的最大股东,嘉能可目前提出以2.8:1的比例用新股换取Xstrata股份.卡塔尔对Xstrata持股约11%,其上周要求换股比例提高至3.25:1,才会支持交易.
Knight Vinke发布声明称,嘉能可当前的收购条款不能代表Xstrata的公允价值,且没有为控制权变动支付溢价.
该基金称,"这两大因素促使我们支持其他大股东的意见,即3.25的换股比例才更加合理."其并补充说,将投票反对基于2.8换股比例的协议.(完)
--编译 隋芬;审校 王冠中
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)