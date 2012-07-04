〔企业并购〕一基金股东支持卡塔尔,认同Xstrata应获更优收购条件

路透伦敦7月3日电---矿商XstrataXTA.L的前20大股东之一--积极型基金Knight Vinke周二表示,支持股东卡塔尔提出的呼吁,要求嘉能可(GLEN.L)改善对Xstrata的收购条件.

身为Xstrata的最大股东,嘉能可目前提出以2.8:1的比例用新股换取Xstrata股份.卡塔尔对Xstrata持股约11%,其上周要求换股比例提高至3.25:1,才会支持交易.

Knight Vinke发布声明称,嘉能可当前的收购条款不能代表Xstrata的公允价值,且没有为控制权变动支付溢价.

该基金称,"这两大因素促使我们支持其他大股东的意见,即3.25的换股比例才更加合理."其并补充说,将投票反对基于2.8换股比例的协议.(完)