〔中国货币市场〕主要回购利率大幅下行,逆回购继续报需求令机构宽心

路透上海7月4日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅下行,其中隔夜品种跌幅达65个基点(bp).因公开市场一级交易商被允许继续申报七天及14天逆回购需求,令市场心态放宽.

交易员并称,央行持续的流动性支持令回购利率的跌势不出意外,但在七天期品种的利率定位上,多空双方尚有较大分歧,早盘成交波动较为明显.

继周二进行了总额1,430亿元的逆回购操作后,业内人士周三透露,央行公开市场今日再放开逆回购申报,一级交易商可申报七天和14天期两种逆回购需求.[ID:nSB1648978]

"(主要回购利率)都下来了,央行真大方."华北一银行交易员表示.

对于隔夜品种交投相对平稳,而七天期波动较大的情况,上海一银行交易员认为,这不排除多空双方在对七天期回购利率定位上尚有分歧.还需进一步观望二者的博弈情况,以及明日逆回购操作的具体规模.

隔夜回购分时成交数据tCN1DRP=CFXS显示,早盘至今成交价格均集中在2.6%;而七天期tCN7DRP=CFXS则以3.10%的逾百点跌幅低开后,逐步被多笔4.0%成交拉抬,目前加权利率跌幅缩窄至不足30bp.

另外,质押式回购利率目前成交较少,尚不足以充分反映市场对价格的判断和预期.在多空对七天期定位分歧仍大的情况下,还需继续关注其加权价格变化.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间9:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6000 3.2513 -65.13 20.00

七天CN7DRP=CFXS 3.8773 4.1727 -29.54 14.67

14天CN14DRP=CFXS 4.4000 4.5856 -18.56 26.20

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 0.0000 3.2662 -326.62 -

七天CHICNY7D=CFXS 0.0000 4.1762 -417.62 -

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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