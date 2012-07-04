《热点透视》Diamond的离去让巴克莱走到十字路口

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 侯向明

路透伦敦7月3日电---Bob Diamond离开了这座大楼.就在前一天,他还洋洋洒洒写了1,900字的信向员工承诺会继续留在巴克莱(BARC.L),但操纵利率的丑闻还是迫使这家英国银行的执行长黯然离去.他留下的位子并不好接.在Diamond继任者人选问题上,巴克莱董事会面临至关重要的战略抉择.

如果巴克莱仍然要做一家"全面开花"的全能型银行,很可能认定自己需要一位懂英国市场的投资银行家,比如前摩根大通(JPM.N)伦敦主管Bill Winters,亦或者摩根士丹利(MS.N)的Colm Kelleher.这也许是最有可能走的一条路,因为2011年巴克莱半数获利和四分之三的资产都来自旗下的投行分支--巴克莱资本,该部门由Diamond自1990年代中期以来一手打造.

但如果董事会决定要问一下巴克莱能够或者应该怎样发展,答案就没那么清晰了.巴克莱应利用这次机会考虑将投资银行和零售银行部门部分或完全地分离开.

巴克莱资本近来颇为艰难,有关资本缓冲的新规令其回报率的提高变得愈加困难.2011年平均股东权益报酬率(ROAE)仅为6.6%,远低于13%的目标.过于依赖波动较大的投行业务,导致长期以来巴克莱股价与账面价值之比低于同业.

即便只是计划加大对零售银行业务的侧重,董事会也可能会通过一个十分不寻常的任命决定来暗示这种变化.目前领导巴克莱零售银行业务的Antony Jenkins将是候选人之一.这样的变化符合零售银行更专注国内业务的趋势,在苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)身上便清楚体现了这种趋势.这或许对投资者也有利--巴克莱的英国零售银行业务在2011年的股东权益报酬率(ROE)为15%,高于巴克莱资本的10.4%.

但挑选一个没有投行经验的人来领导巴克莱是有风险的,特别是如果人们同时猜测巴克莱最终会剥离投行业务,而巴克莱资本的银行家们已开始惊慌出逃.

理想的人选或许是兼具零售和投行经验的人.但如果巴克莱那些不参与管理的高层人士迫于压力真的要找一位投资银行家,他们也不太可能挑选一位像Diamond那样或许存在争议的人物.不管谁接替Diamond,都将是一个时代的结束.

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