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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》期权到期帮助稳定市场,做空波动率?

0111GMT * 今日有期权到期,将帮助稳定很多主要货币对 * 美元/日圆今日有行权价在79.50、79.55和80.00的普通期权到期 * 欧元/美元有1.2500、1.2575、1.2600和1.2650行权的期权到期 * 其它到期的还有执行价在1.5630、1.5670的英镑/美元期权,0.8060行权的欧元/英镑期权,以及1.250行权的澳元/美元期权 * 入夏后交易员考虑做空波动率,赚取期权费.(完) --编译 程琳;审校 张涛

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