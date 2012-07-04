阿汤哥离婚,默多克炮轰科学神教

路透洛杉矶7月1日电---新闻集团董事长默多克周日在Tweeter上发布多条微博称，好莱坞影星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）是科学神教（Scientology，又称山达基教）第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”。

克鲁斯一直是科学神教教徒，有些人将该教派称为邪教。克鲁斯周五成为各大媒体头条，因为其妻凯蒂·霍尔姆斯（Katie Holmes）近期提交离婚申请，并要求对两人的女儿苏瑞拥有唯一监护权。

默多克周日在Twitter上称：“科学神教再成新闻。非常诡异的教派，但很有钱，汤姆·克鲁斯可能是第二或第三号人物。”

默多克当日晚些时候再发微博称：“关注凯蒂·霍尔姆斯和科学神教的后续报导。这些人很诡异，没准还是邪恶的。”

一个小时后，默多克承认，他发的这些微博或引起争议：“科学神教发了数百条微博回击（我的言论）。预计他们会继续攻击，恶言相向，甚至可能威胁。但我仍坚持自己的看法。”

像默多克这样知名的媒体大亨，公开抨击像克鲁斯这样的大腕影星很少见，尽管克鲁斯以前遭到过类似抨击。

记者周日暂未联系到科学神教发言人及克鲁斯律师对此发表评论。（完）