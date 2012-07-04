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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:13 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元延续涨势,受澳洲零售数据强劲带动

0140GMT

* 新西兰元/美元从0.8057升至日高0.8065,得益于澳洲5月零售销售月增0.5%,优于市场预期

* 数据公布后普遍买兴下的强硬基调,显然对主要交叉盘不利

* 若守稳并收在0.8050上方,或打开升向长期目标0.8250的通道

* 有关澳新货币成为利差交易受益者的市场传闻升温.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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