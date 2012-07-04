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货币新闻 | 2012年 7月 4日 星期三 09:54 BJT

〔全球油料作物〕阿根廷大豆压榨量料大幅减少,因收成不佳--油世界

路透汉堡7月3日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,因今年收成不佳,阿根廷大豆压榨量未来数月可能大幅减少,从而限制该国豆油和豆粕出口供应.

"我们预计,2012年3月至2013年2月的全年度,阿根廷大豆压榨量料降至三年低位,只有3,380万吨,较上年度减少400万吨,"油世界称.

阿根廷是全球最大豆粕和豆油出口国,也是第三大的大豆出口国.

饱受旱灾侵袭的阿根廷2012年大豆作物即将完成收割,该国政府预计收成为4,030万吨,不及去年的4,890万吨.

油世界强调,阿根廷5月大豆压榨量已经较上年同期下降了6.4%.

"未来数月下降势头会持续,将对全球市场上大豆类产品价格构成支撑,"其表示.(完)

--编译 艾茂林;审校 张荻

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