更正:〔路透调查〕欧洲央行料将指标利率调降25基点,抑或还有其他举措出台

(更正:内文第二段译文有误,"不断上升的通胀"应改为"通胀稳定")

* 欧洲央行料将主要再融资利率调降至新低0.75%

* 是否调降隔夜存款利率,双方意见可能势均力敌--货币市场交易员

* 市场或需进一步举措出台方能维系涨势

路透法兰克福7月3日电---欧洲央行周四料将调降指标利率至纪录低点,但也许要有更多行动才会让市场满意,因市场已经开始怀疑,上周峰会达成的有关解决欧元区危机的举措是否靠得住.

通胀稳定,大批糟糕的经济数据,连欧元区经济成长的动力引擎德国也出现疲弱迹象,这些都给欧洲央行提供了理由,应以降息0.25个百分点来呼应欧盟峰会达成的协议.

欧洲央行从未将主要再融资利率调降至1%以下,但决策者表示,没有什么能阻止他们这样做,他们也许是想要对欧元区领袖们表示支持,纵然他们从未承诺过这样的"对等交换"协议.

在这次峰会上,欧洲央行总裁德拉吉信步走到媒体中间宣称,本次达成的协议将加速跨境银行监管并允许欧元区纾困基金直接用于银行业资本重组,对此他深感满意.

"我认为,德拉吉对这次峰会的结果表示高兴,这是一个强烈信号,预示欧洲央行准备要做一点什么了,"Berenberg Bank分析师Christian Schulz预计会降息25个基点.

不过,曾经担任欧洲央行经济学家的Schulz补充说:"如果这次宣布的只有降息举措,可能会让市场失望,因为降息对于二线经济体根本起不到太大的作用...因此还需要一些别的什么."

自欧盟峰会以来,市场大幅上扬.这次会议还赋予欧洲央行监管本地银行业的责任,并为纾困基金干预债券市场以支持受困成员国扫清了道路,尽管芬兰与荷兰对这项购债条款提出质疑.

政治上的支持虽然具备,但纾困基金是否有能力降低借贷成本仍是问题.该基金最大放贷能力为5,000亿欧元,其中还有1,000亿已经决定拨给西班牙银行业,因此这个数字有可能迅速下降.

这些限制的存在让人们重新关注欧洲央行是否准备采取"非常规"举措--譬如重新启动其购债计划或向银行业提供新的流动性.

欧洲央行为安抚投资者,在今年稍早的三年期长期再融资操作(LTRO)中向银行业提供逾1万亿欧元.太平洋投资管理公司(PIMCO)的Andrew Bosomworth预计央行将避免再使用这样的措施.

"我认为欧洲央行不会再进行更多的超长期LTRO操作或设定利差限制,以此作为对欧盟领导人在峰会达成一致的对等回报,"Bosomworth说.他是一位资深的投资组合经理人.

**隔夜存款利率**

路透调查显示,受访经济学家多数预期欧洲央行将把主要再融资利率调降至0.75%.

欧洲央行执委普雷特上周三表示,没有什么能够阻止央行继续调降利率.他的讲话进一步强化了降息预期.

除了主要再融资利率外,央行还有其他两项利率工具:隔夜贷款利率和隔夜存款利率,两者目前分别为1.75%和0.25%.

隔夜存款利率是货币市场的利率低限,调降这个利率至零或可鼓励银行增加彼此间放贷,而不要把多达8,000亿欧元的资金只是存放在欧洲央行那里赚取隔夜利息.

然而即便是欧洲央行调降存款利率,银行业仍有可能不愿向欧元区二线国家的同业放贷,如果他们不相信这些同业的信用的话.

路透调查显示,欧洲央行是否调降存款利率,货币市场交易员对此的看法分歧势均力敌.

对于采取其他举措,例如重启央行的购债计划,决策者有很大的顾虑.许多投资者会希望采用这一工具来限制欧元区危机受困国家的债券收益率.

欧洲央行在过去两年花费约2,100亿欧元购买希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利债券,但并没有取得持续性改善.

随着欧洲央行的购债计划成为一块烫手山芋,德拉吉在周四政策会议后的记者会上将被问及另一个危机应对策略:允许欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金使用央行的超低成本贷款.

这可以增加ESM的弹药并对债券市场产生实质性的干预效果.西班牙指标债收益率ES10YT=TWEB目前仍高于6%.不过迄今为止,这项计划遭到德国和欧洲央行的反对.(完)