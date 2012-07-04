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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略回落,清淡走势中未继续上行

0149 GMT * 美元兑日圆从稍早高位79.89回落至79.55/60 * 汇价未继续走高,盘中投机客出售,部分多仓出清 * 市场清淡,美国今日迎来独立日假期 * 80.00水准之前被证实挂有卖单 * 从79.40-50至往下一线存在买兴 * 技术支撑在79.12的一目均衡基准线位置.(完) --编译 隋芬; 审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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