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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:19 BJT

〔背景资料〕中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)    14天期(%)
          (亿元人民币)

     7/5       50         3.80         --
     7/5      400          --         4.00
     7/3      380         3.95         --
     7/3    1,050          --         4.10

  注: 浏览央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766]
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427]
          央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完)

  --发稿 丁淑琴; 审校 冉莹

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