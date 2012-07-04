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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:28 BJT

〔中国新债〕联通公司下周三将发行150亿元短期融资券,期限一年

路透上海7月4日电---中国联合网络通信有限公司周三公告称,将于下周三(11日)簿记建档发行150亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  本期短融是联通公司今年第一期短期融资券.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国联合网络  150      150       12    7/11簿记建档  中国银行     AAA       7/12       7/13
 通信公司                                             建设银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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