《汇市简讯》对澳洲央行8月降息的希望降温

澳洲央行或将继续维持利率不变,但保持偏宽松的政策立场,因5月零售销售按月增长0.5%,略好于预期,表明政府此前的现金支出和50个基点的大幅降息给支出提供了些许支撑,尽管欧洲的情势非常令人担忧.受进一步降息影响,6月数据或更加理想.

目前的关注焦点是8月底将公布的6月就业数据和第二季CPI.即便数据好于预期,澳洲央行也不太可能结束宽松政策,因通胀压力温和,全球前景充满变数,欧洲也仍面临艰难局面.此外,正如澳洲央行昨日所承认的那样,国内利率只达到发挥温和刺激作用的水准,亦表明其不会很快结束宽松政策.(完)