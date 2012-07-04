《英镑汇率分析》即便央行开启印钞机买入资产,亦无损英镑稳健根基

* 市场预期英国央行将把量化宽松规模扩大500亿英镑

* 英国避险地位可望驱动英镑兑欧元上涨

* 美联储第三轮量化宽松亦可能带动英镑兑美元走升

撰稿 Nia Williams 编译 田建华/杜明霞/龚芳

路透伦敦7月3日电---即便英国央行本周开启印钞机并买入更多公债、试图向受困的经济注入更多资金,英镑兑欧元看来仍料将攀高.

英镑的避险地位料将盖过放宽货币政策打压汇率的担忧.对于欧元区的忧心可确保此点实现.

意大利和西班牙高企的借款成本,以及对希腊保有欧元区成员国地位的疑虑持之不散,意味着对于央行买入资产、亦即实施量化宽松以注入更多资金、从而打压汇率的常识,投资者或选择视而不见.

事实上,若重新启动买进公债计画,从而支撑英国公债价格,亦即使得英国公债的吸引力优于欧元区主权公债,则英镑兑欧元可能升至2008年雷曼兄弟倒闭前的高位.

"因为英国央行当前买入英债,另外欧元区问题不胜枚举,所以英国被视为债市避险之地."巴克莱外汇分析师Sara Yates称.其预计12个月后欧元兑英镑达至0.75英镑水准.

周二欧元报约0.80英镑.

Yates称,"量化宽松是一体两面,在利差上不利英镑,但是从债市方面给予英镑正面帮助."

十年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)在6月初触及纪录低位,因寻求相对安全标的的投资者逃离受困的二线欧元区国家公债,并买入英债--同时为买入英债而购买英镑.

通常而言,如此低利率将会减弱英镑计价资产的需求,但是分析师称,2008年以来利差对英镑的影响一直在减弱,扩大量化宽松不太可能大举打压英镑.

实际上,量化宽松与再次降息可被视为替代关系而非互补关系.英国利率当前在纪录低位0.5%.

若周四欧洲央行如预期般降息,投资者则会有更多理由买入英镑.

尽管如此,路透于6月29日至7月2日对超过60位汇市分析师的月度调查显示,分析师平均预计欧元兑英镑在一个月、三个月、六个月和12个月后,汇价均为约持平在0.80英镑,与6月调查几无变化.

不过有数位分析师预计英镑会强劲上涨,最强烈看法是欧元会跌至0.75英镑左右.

**事实发生时买入**

迄今为止,英国央行2009年以来宣布的量化宽松规模已达3,250亿英镑.路透调查显示,英国央行本周料将把英国公债购买目标规模扩大500亿英镑.[ID:nSB1647290]

"因为所有人都预期将推出量化宽松,该决定宣布后的效应已经显现,因此若有影响,负面影响也甚微."RBC Capital Markets全球外汇策略主管Adam Cole表示.他也预计欧元兑英镑将跌至2008年初来低点0.75英镑.

在"谣言传播时卖出,事实发生时买入"的情况下,英镑过去倾向全线下跌,这是出于扩大量化宽松预期高涨,以及对这种决定宣布后的直接反应.不过英国央行去年公布的季度通胀报告显示,英镑的有效汇率指数在2009年3月至2010年3月期间上涨了1%,期间英国央行向经济注入了2,000亿英镑资金.

这一次,在扩大宽松政策的预期升温之际,英镑汇率仍持盈保泰.英国政府和英国央行上个月宣布的放贷举措亦赢得赞誉,投资者对这些帮护经济免受债务危机影响的积极举措表示欢迎.

若所有这些措施带来经济成长,那么也会提振英镑,特别是考虑到欧洲央行在控制欧元区债务危机和该地区经济方面苦苦挣扎.

"过去几周,有种看法认为任何促进成长的举措都利好英镑,这让人更难判断在宽松货币决定宣布后市场可能做出的反应."

"市场试图在卖压和成长潜力之间进行权衡."

**美联储量化宽松利多英镑?**

倘若美国疲弱的数据促使美联储决定今年稍晚推动新一轮量化宽松措施,一如部份人士的预期,则英镑除了兑欧元以外,兑美元亦可望上扬.

英镑可能不会因为宽松货币措施而受挫,然而美联储的量化宽化却可能压制美元走势,因为资本扩大流出美国,导致外汇储备分散至英镑等美元以外货币.

在2008年美联储推出首轮量化宽松时,英镑兑美元自1.35左右升至1.70;在2010年市场揣测将推出第二轮量化宽松时,英镑即自1.45附近升至1.63美元.

"欧洲危机若加剧,我认为美元因极具流动性或将成为避险利器,汇价将被大幅拉抬,"纽约梅隆银行汇率研究主管Simon Derrick指出.

"但美联储对危机恶化的反应若为'我们需要第三轮量化宽松',则我认为英镑兑美元走势将出现逆转,"他补充道,并指称英镑可能攀抵1.60区间中段.

英镑周二报在1.57美元左右.路透调查显示,英镑兑美元一个月后将略贬至1.56,三个月后续降至1.54,到2013年6月底时将回升至1.56.市场对英镑一年后最高的预估值为1.67美元.(完)