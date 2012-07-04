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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:05 BJT

〔日本债市〕早盘大多下跌但10年期公债持稳,市场静候欧洲央行会议

路透东京7月4日电---日本公债价格周三早盘多数下跌,而指标10年期公债持稳,守住前两日升幅,本周随后将有欧洲央行会议及美国公布关键就业数据等事件.

"市场预计欧洲央行出台宽松举措的机率是100%,而日债市场预计日本央行不会再度出台宽松举措,"东京巴克莱资本债券策略师森田长太郎称.

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