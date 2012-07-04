《欧洲政经分析》欧洲面临的最大挑战或是共识

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月3日电---时间来到了2025年，梅克尔成为欧洲第一任民选总统，她在查看权力日益强大的欧洲议会繁忙的日程。

欧洲货币基金组织总裁建议大幅提高已经成型的金融交易税和碳排放税，从而完成资金从布鲁塞尔到欧盟巴尔干半岛新成员国的紧急转移。

梅克尔还必须克服重新将希腊纳入欧元区的建议所面对的持续反对意见。12年前希腊退出了欧元区，因紧缩措施引发大规模动荡。

接踵而来的金融剧变和经济衰退，使其他的欧元区成员国选择了全面的政治和财政联盟，在此之前很多人认为这是无法想象的。

如果上面的假设听起来牵强附会，那么上周欧盟峰会上四巨头提出的“愿景声明”也一样。

欧洲理事会主席范龙佩和欧洲央行总裁德拉吉联合撰文称，欧元区应该推动银行和预算联盟，进而可能建立财政办公室发行共同债务。

他们指出，该计划成功的前提条件是欧洲选民必须同意放弃主权。欧盟峰会给范龙佩下达了任务，年底前提出财政联盟的确定时间表。

葡萄牙已经不得不接受外部严格的预算监管，从而换取780亿欧元的救助款，一些人认为将更多财政权力转移给欧盟是很自然的。

“我非常乐意把税缴给一个欧洲实体，只要管钱的人拥有更大的民主合法性，”里斯本27岁的并购顾问Francisco Alves da Silva表示。

这种合法性可能通过欧洲议会发挥更大作用或是直接选举欧盟执委会主席来实现。目前的欧盟执委会主席为巴罗索。

da Silva不愿看到的是，欧洲的决策由德国和法国在幕后决定。

不过无论你是否愿意看到，欧元区进一步整合的规模和速度都将很大程度上取决于德法两国，以及他们是否能够在存在根本性分歧的情况下达成共识。

德国不支持发行共同债务安抚债券市场，除非财政状况不佳的成员国很大程度上将预算和经济政策控制权移交给欧盟。

而法国则坚持认为，“团结”应被置于对其他国家主权的稀释之上，这意味着德国应该承担起共同发债的责任。（完）