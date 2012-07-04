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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:16 BJT

〔标题新闻〕韩国FSS数据显示:6月中国投资者重新购买韩国债券,净买入1,911亿韩元

注:FSS为韩国金融监督管理局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I40BY]

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