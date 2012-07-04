《热点透视》西方唤醒中国知识产权意识后,苹果成为受伤者

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撰稿 顾蔚 编译 徐文焰

路透香港7月3日电---苹果(AAPL.O)在中国有点受伤.这家美国消费电子巨头可以轻松负担令其得以在中国使用iPad名称的和解费用,江苏雪豹公司针对其提起的新诉讼也构不成威胁.尽管如此,中国的商标和专利意识正日渐升高,虽然西方跨国公司虽然乐见这一进展,但苹果的经历表明,知识产权议题可能不只对中国方面带来冲击.

苹果与唯冠科技(深圳)有限公司以6,000万美元达成和解.对于在3月底时还坐拥1,100亿美元现金储备的苹果而言,这一金额几乎可以忽略不计;但以中国的标准衡量则具有重大意义.据第一财经报导,苹果目前还面临江苏雪豹日化公司发起的另一场诉讼,江苏雪豹认为其部分公司名称被苹果用于操作系统命名.虽然江苏雪豹只求偿8万美元,但对苹果以及其他西方公司而言,此类法律纠纷可能变得越来越成本高昂,或至少是个麻烦.

在最近一季中,中国市场营收占到苹果总营收的五分之一,而几年前与唯冠的商标争议刚刚开始时,中国市场的营收还是微乎其微.这或许可以解释为何苹果在协商商标使用权时有所疏忽，没有完全获得iPad商标的使用权.

讽刺的是,正是微软(MSFT.O)等西方公司当初竭力敦促中国强化知识产权保护.看起来他们似乎释放出了一头猛兽,尽管现在中国企业还不像美国同业那样喜欢打官司.世界知识产权组织(WIPO)的数据显示,中国2011年的国际专利申请数量增幅达到33%,为全球最高.该国电信设备企业--中兴通讯(000063.SZ)去年取代日本Panasonic,成为当年全球申请国际专利数量最多的企业.

尽管如此,中国仍是盗版侵权行为的天堂,虽然当局已加强相关法规力度,以符合世界贸易组织(WTO)的规定.美国政府声称,中国市场销售的消费品中,平均有20%仍为假冒商品,美国企业每年因侵权行为而遭受的损失超过10亿美元.这意味着中国加强知识产权执法还能让西方企业受益不少.但苹果达成的和解提醒外国企业,他们也要做好自己的功课,使得他们不至于成为中国知识产权意识觉醒后的主要受伤者.(完)