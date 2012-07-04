更正:《全球市场》亚股上扬,因市场寄望出台更多货币刺激举措

(更正:因译文有误,内文最后一个小标上方第三段油价部分,美国原油期货和布兰特原油期货上日涨幅应分别为"近4美元"和"逾3美元",非"近4%"和"逾3%")

* MSCI明晟亚太地区(除日本)股指升0.8%至七周高位,日经指数升0.4%

* 欧元在欧洲央行会议前料盘整,汇价体现降息因素

* 恰逢美国独立日假期交易料淡静

路透东京7月4日电---亚洲股市周三上扬,连续第三日走升,因在欧洲央行政策会议前夕,投资者对当局出台更多货币刺激政策以支撑疲弱的全球经济寄予厚望.

周二美股劲扬,欧股收在两个月高位,因市场预期全球央行将新推经济刺激政策,亦受助于美国5月工厂订单数据好于预期.

MSCI明晟不含日本的亚太股指.MIAPJ0000PUS一度上扬0.8%,触及七周高点,受能源股.MIAPJEN00PUS和材料股.MIAPJMT00PUS带动.澳洲股市亦受这两大板块升势引领,上涨0.8%.

日股日经指数.N225升0.4%.[.TCN]

美国市场今日将因独立日假期休市.

欧洲央行(ECB)周四会议料将调降主要再融资利率至1%以下的纪录低位.至于存款利率,预期与不预期调降的货币市场交易商各占一半.

ECB还有另外两种利率:隔夜贷款利率和隔夜存款利率,前者是银行用于紧急隔夜借款的利率,后者为货币市场的最低利率.

欧元兑美元EUR=报1.2592美元,远低于周五高位1.2693美元,交易商预计,ECB公布政策决定前汇价都将在1.2560/1.2660间整固.

鲜有人预计ECB将采取其它举措,例如恢复其购债计划.此计划可能有效遏制债务沉重国家的举债成本.

"ECB或将下调其主要再融资利率,完全是为了应对不断恶化的经济形势,但市场可能试图将欧洲领导人上周达成的增长策略,与寻找额外宽松举措联系在一起,"三菱UFJ摩根士丹利证券驻东京资深投资策略师Takao Hattori称.

"鉴于上周会议后欧洲政治动荡暂时平息,焦点从货币政策转向经济基本面.以市场对风险资产态度回温来看,他们貌似预期美国和日本也将进一步放宽政策,"Hattori说.

随着风险胃纳的回暖,商品货币澳元兑美元AUD=D4升0.2%,报1.0298美元.该货币对也受到澳洲5月零售销售数据优于预期的支撑.

由于新接订单增幅减弱,汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI)降至10个月低点,经营活动仅轻微增长.英国市场调研公司Markit公布数据显示,6月服务业PMI由5月的54.7降至52.3.当月新订单仅有轻微增长,新业务指数降至10个月低点.[ID:nSB1646942]

"市场可能会持续不安,因经济成长相关忧虑主导市场.但新兴市场估值已经反映出合理的最差情况,且仍有采取(预期之外)政策措施的空间,"摩根士丹利在研究报告中指出.

欲浏览2012年资产回报图表,请点选:(r.reuters.com/muc46s)

欲浏览大宗商品表现图表,请点选:(link.reuters.com/faz36s)

**关注金价/布兰特原油之比**

欧洲央行料进一步放宽政策,及同一天英国央行可能宣布扩大量化宽松政策"都是利好市场的事件,提振股市,并会有利于原油而非黄金,"City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示.

他指出,从历史角度看,黄金对布兰特油价的比率持续下降已证实对全球风险偏好有利,且自2009年4月以来,每次金价/布兰特原油比率接近17.0,股市都企稳然后攀升.

目前该比率在16.10左右,接近6月初的水平,当时金融市场受到投资者寄望出台类似货币刺激措施的提振.

指标汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB周二上涨近3%,至七周半高位.该指数在过去三个交易日累计涨幅达7.7%,三日涨幅为历史第三高水平.

美国原油期货CLc1小跌0.2%,报每桶87.50美元,上日跳涨近4美元,结算价创5月30日以来最高.布兰特原油期货LCOc1今日下跌0.3%,报每桶100.41美元,上日飙涨逾3美元,收于5月31日以来最高结算价.

现货金XAU=持稳于每盎司1,617美元附近,徘徊在周二触及的两周高位附近.[GOL/HCN]

避险情绪缓解提振亚洲信用市场,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差ITAIG5Y=MG缩窄7个基点.

**围绕欧洲的谨慎情绪持续**

但法国兴业银行外汇分析师Kit Juckes警告称,大宗商品的涨势与空头回补更有关,可能不会持续,对欧元和大宗商品相关货币保持偏空立场.

"回顾1960年代以来,需要有宽松的货币政策,及景气回温的预期,才会有持续的涨势,"Juckes表示,"当前周期缺乏稳定,更不用说复苏了."

欧元区财长将在7月9日月度会议上敲定上周协议的细节.协议允许利用救助基金稳定债市,并直接帮助受困银行业进行资本重组.

7月9日还需要对至多1,000亿欧元(1,260.6亿美元)的西班牙银行业救助计划达成最后的共识,但两名消息人士周二称,也可能需要更多磋商,延后至7月20日作最后决定.(完)