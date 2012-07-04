〔新债招标〕中国铁道部10年期固息债中标利率为4.45%--业内人士

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透上海7月4日电---业内人士周三透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的180亿元人民币10年期固息企业债,中标利率为4.45%.
该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.
该期债主承销商为申银万国、招商证券(600999.SS)、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、瑞银证券及国海证券(000750.SZ).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.该债7月5日开始分销,当日上午12:00截止缴款.
铁道部6月招标发行的今年首期200亿元10年期固息企业债,中标利率为4.30%.
中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)