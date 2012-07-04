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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:20 BJT

〔新债招标〕中国铁道部10年期固息债中标利率为4.45%--业内人士

路透上海7月4日电---业内人士周三透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的180亿元人民币10年期固息企业债,中标利率为4.45%.

该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.

该期债主承销商为申银万国、招商证券(600999.SS)、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、瑞银证券及国海证券(000750.SZ).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.该债7月5日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

铁道部6月招标发行的今年首期200亿元10年期固息企业债,中标利率为4.30%.

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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