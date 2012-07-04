叙利亚反对派会议上演拳脚功夫

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月3日电---周二在开罗召开的叙利亚反对派会议上演了拳脚功夫，给寻求建立统一阵线反对叙利亚总统阿萨德的西方领导人泼了一盆冷水。
叙利亚各反对派组织亦未能弥合诸多分歧，令取代阿萨德统治的努力更加复杂。
“这太糟了。对各方来说都不是好事。这会让叙利亚反对派颜面扫地，影响抗议者的士气。”27岁的反对派活动人士Gawad al-Khatib表示。
叙利亚库尔德人组织--库尔德全国委员会（National Kurdish Council）退出了会议，引发与会代表发出“蓄意破坏”的指责。男人打斗的同时女人在哭泣，举办会议的酒店工作人员迅速撤掉了桌椅。
“我们不会再参加会议，这是我们的最终决定。”库尔德全国委员会领导人之一Morshed Mashouk说道。
“库尔德人退出是因为会议否决了库尔德人必须被认可的内容。这不公平，我们不会再接受被边缘化。”库尔德全国委员会的Abdel Aziz Othman表示。
会议主办方阿盟的一名官员参加了此次闭门会议，并这样描述反对派：“他们分歧非常大，互相厌恶，局面很混乱。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)