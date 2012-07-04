叙利亚反对派会议上演拳脚功夫

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月3日电---周二在开罗召开的叙利亚反对派会议上演了拳脚功夫，给寻求建立统一阵线反对叙利亚总统阿萨德的西方领导人泼了一盆冷水。

叙利亚各反对派组织亦未能弥合诸多分歧，令取代阿萨德统治的努力更加复杂。

“这太糟了。对各方来说都不是好事。这会让叙利亚反对派颜面扫地，影响抗议者的士气。”27岁的反对派活动人士Gawad al-Khatib表示。

叙利亚库尔德人组织--库尔德全国委员会（National Kurdish Council）退出了会议，引发与会代表发出“蓄意破坏”的指责。男人打斗的同时女人在哭泣，举办会议的酒店工作人员迅速撤掉了桌椅。

“我们不会再参加会议，这是我们的最终决定。”库尔德全国委员会领导人之一Morshed Mashouk说道。

“库尔德人退出是因为会议否决了库尔德人必须被认可的内容。这不公平，我们不会再接受被边缘化。”库尔德全国委员会的Abdel Aziz Othman表示。

会议主办方阿盟的一名官员参加了此次闭门会议，并这样描述反对派：“他们分歧非常大，互相厌恶，局面很混乱。”（完）