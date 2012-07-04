梅德韦杰夫视察日俄争议群岛,引日本外务省抗议(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯右日诺萨哈林斯克7月3日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二登上南千岛群岛(日本称北方四岛)进行视察，引发了日本的抗议。苏联在二战结束时从日本手上获得该群岛。

梅德韦杰夫对这一争议群岛的访问引发日本外务省对俄罗斯驻日本大使的召见。

日本副外相佐佐江贤一郎(Kenichiro Sasae)对俄罗斯大使阿法纳西耶夫(Yevgeny Afanasyev)表示：“(北方四岛)是日本的固有领土，因而这种访问对日本是不可接受的，令人深感遗憾。”

该群岛位于俄罗斯东海岸，距离莫斯科约7,000公里。梅德韦杰夫登上的国后岛(Kunashir)距离日本北部的北海道仅约15公里。

俄罗斯计划增加对该地区基础设施和工业的投资，此举引发了日本的不满。

梅德韦杰夫在启程前往国后岛前在右日诺萨哈林斯克(Yuzhno-Sakhalinsk)对记者表示：“国后岛是我们的领土，理应像我国大陆那样发展。”

“我们必须开发新投资项目，包括外国企业的参与合作。”

日本计划今夏派出外相前往莫斯科，“恢复”与俄罗斯关于领土问题的对话。（完）