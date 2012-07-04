〔中国企业〕武汉钢铁集团否认放弃巴西建厂计画

香港个股：国美电器预计去年度净利同比下降65-75%，惟下半年明显改善
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透上海7月4日电---中国第四大钢铁生产商--武汉钢铁集团否认了一篇媒体报导.该报导称,由于物流和焦煤供应问题,武钢已放弃在巴西投资50亿美元的建厂计划.
这座年产能预计为500万吨的工厂,将是中国迄今在巴西的最大一笔投资,及中国在海外兴建的最大规模钢厂.该厂为武钢和巴西EBX集团的合资企业.
武钢发言人表示,"并未取消计划,双方仍在推行该项目."
他没有透露目前项目进展到哪个阶段.
中国21世纪经济报道援引两位消息人士的话称,武钢已取消这项计划,此前该公司经过一系列可行性研究后发现,受物流、交通、焦煤供应等因素影响,该项目面临很大风险.[ID:nSB1646106]
该公司在官方微博上表示,"武钢巴西分支尚未收到取消可行性研究的通知,双方正在根据计划向前推进."(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
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