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财经报道 | 2012年 7月 4日 星期三 14:33 BJT

〔中国企业〕武汉钢铁集团否认放弃巴西建厂计画

路透上海7月4日电---中国第四大钢铁生产商--武汉钢铁集团否认了一篇媒体报导.该报导称,由于物流和焦煤供应问题,武钢已放弃在巴西投资50亿美元的建厂计划.

这座年产能预计为500万吨的工厂,将是中国迄今在巴西的最大一笔投资,及中国在海外兴建的最大规模钢厂.该厂为武钢和巴西EBX集团的合资企业.

武钢发言人表示,"并未取消计划,双方仍在推行该项目."

他没有透露目前项目进展到哪个阶段.

中国21世纪经济报道援引两位消息人士的话称,武钢已取消这项计划,此前该公司经过一系列可行性研究后发现,受物流、交通、焦煤供应等因素影响,该项目面临很大风险.[ID:nSB1646106]

该公司在官方微博上表示,"武钢巴西分支尚未收到取消可行性研究的通知,双方正在根据计划向前推进."(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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