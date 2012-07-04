〔中国企业〕武汉钢铁集团否认放弃巴西建厂计画

路透上海7月4日电---中国第四大钢铁生产商--武汉钢铁集团否认了一篇媒体报导.该报导称,由于物流和焦煤供应问题,武钢已放弃在巴西投资50亿美元的建厂计划.

这座年产能预计为500万吨的工厂,将是中国迄今在巴西的最大一笔投资,及中国在海外兴建的最大规模钢厂.该厂为武钢和巴西EBX集团的合资企业.