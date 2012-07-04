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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 12:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂跌至79.59后反弹回升

0344GMT

* 美元/日圆持续拉锯走势,由79.59弹回79.80附近

* 伦敦开盘前料持续在79.50-80.00区间波动

* 卖压仍在80.00下方,上方有一些停止单,80.65上方有大型停止单

* 买兴从79.40-50开始向下分布

* 技术面支撑在一目均衡基准线79.12.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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