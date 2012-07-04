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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:11 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级    起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*中国铝业       150       20      1   7/5簿记建档      民生银行    AAA         7/6      7/9
(2600.HK)(601600.SS)                                   建设银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*上海城市建设    50       25      12    7/9簿记建档    交通银行     AAA       7/10     7/11
投资开发公司                                           国开行
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*江苏核电       16        16      12    7/11簿记建档   中国银行     AA+       7/12     7/13
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*尖峰集团        4         2      12    7/11簿记建档   中信银行     A+        7/13     7/16
(600668.SS)
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*上港集团        20       10       9    7/11簿记建档   光大银行     AAA       7/12     7/13
(600018.SS)                                            招商银行
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*中国联合网络   150      150      12    7/11簿记建档   中国银行     AAA       7/12     7/13
通信公司                                               建设银行
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浙江富春江       6         6      12    7/5簿记建档    中信银行      A+       7/9      7/10
通信集团                                               民生银行
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韵升控股集团     9         4      12    7/5簿记建档     建设银行     AA-      7/6      7/9                                           
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丽珠集团         8         4      12    7/6簿记建档     农业银行     AA       7/9      7/10
(000513.SZ)200513.SZ 
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好当家           5         2.5    12    7/10簿记建档    中信银行     A+       7/12      7/13 
(600467.SS)   
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重庆机电         6         6      12    7/10簿记建档    兴业银行     AA       7/11      7/12
控股集团 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*河南交投集团   43       23       5    7/11簿记建档     国开行       AA+      7/12      7/13    
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*中纺集团        6        6       3    7/11簿记建档    招商银行      AA+      7/12      7/13
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*湖南盈德气体    8.8      8.8     5    7/12簿记建档    广发银行      AA       7/13      7/16    
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平高电气         4        4       3    7/10簿记建档    广发银行      AA       7/11      7/12
(600312.SS)
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亨通集团         8        4       3    7/10簿记建档    中信银行      AA       7/12      7/13
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洛阳钼业        20       20       5      推迟发行      中国银行      AA+       --        --
(3993.HK)                                              工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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珠三角中小企业  3.8      3.8      3    推迟发行      招商银行      AA         --        --
                          (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 李宏薇

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