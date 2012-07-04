〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,待宏观数据提供更多指引

路透上海7月4日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三变动不大.央行滚动式逆回购操作令资金预期向好,七天期质押式回购开盘价较上日滑落近百点,带动IRS报价下移.但随后资金利率向上修正,报价亦回归.投资者仍需宏观数据提供更多指引.

"早上(IRS)下来一点,后来又上去了,整体没怎么动,都在等下周数据."上海一交易员表示.

此外,欧洲央行将于周四举行货币政策会议,预计将降息至纪录低位,而美国推出QE3的可能性也不能完全排除.该交易员认为,一旦欧元区降息,甚至整个全球央行联手推出宽松货币政策,国内IRS肯定要向下调整.国内方面,CPI明显回落基本没有悬念,主要看经济增长到底有多差,"现在完全看不到底".

中国将在下周一(9日)公布6月居民消费价格指数(CPI),周五(13日)则召开国民经济运行情况新闻发布会.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三大幅下行,其中隔夜品种跌幅逾60个基点(bp).因公开市场一级交易商被允许继续申报七天及14天逆回购需求,令市场心态放宽.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.7000/2.8100 2.5257/2.6130 2.5973/2.6893 2.7420/2.8307 2.7975/3.0158

周二 2.7500/2.8550 2.5630/2.6447 2.6380/2.7267 2.7800/2.8680 2.8158/3.0425 -----------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0500/-0.0450 -0.0373/-0.0317 -0.0407/-0.0374 -0.0380/-0.0373 -0.0183/-0.0267

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)