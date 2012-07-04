〔基金观点〕下半年股票资产表现略好,宜超配地产火电等--华泰柏瑞

路透上海7月4日电---中国华泰柏瑞基金管理公司周三指出,就大类资产而言,下半年股票类资产表现可能会优于债券和货币类资产,目前股市中期底部确立概率较大,下半年上涨动力仍存.

在行业或板块的配置建议方面,华泰柏瑞研究部副总监蔡静指出,下半年可以超配低估值、业绩下调幅度不大的行业,如大地产、火电、机场;超配业绩增长有保障、估值合理的行业,如医药生物、食品饮料、信息服务;低配估值高企、盈利预测仍有大幅下调可能的行业或板块,如创业板、电子、信息设备、钢铁、水泥.

她说,因为较低的估值水平和较稳定的盈利预期,需关注并维持一定配置比例的银行.

她认为,进入降息周期后,久期较长的品种表现较优,可以将股票近似理解为极长久期.根据量化分析,目前股票收益率与债券收益率之差达到历史高值,所以股票的潜在收益率应好于债券.

她指出,目前A股整体估值水平处于历史底部,而且货币政策已转向适当宽松,因此国内经济周期已经步入了通货再膨胀阶段,未来复苏的力度取决于政策的力度有多大,股市创新低持续下跌的态势较难维系.不过这一轮的经济复苏会相对趋缓,路径也会比较复杂,短期面临的挑战较多.

下半年蓝筹股和中小盘的表现可能相当,原因在于,无论是沪深300指数、中证500指数、还是中小板指数,估值水平目前都处于历史低位.不过未来两个月,由于业绩下调幅度可能更大,中小盘股票表现可能受考验.

今年以来,大盘处于震荡势,目前沪综指.SSEC仅微涨1%;权重蓝筹板块持续表现优异,对流动性敏感的有色金属、房地产和业绩稳定的食品饮料涨幅居前.(完)