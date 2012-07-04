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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 13:19 BJT

〔标题新闻〕6月汇丰俄罗斯服务业PMI降至53.2,过去五个月中有四个月下降;5月为54.9

* PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8E5031]

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