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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 13:18 BJT

〔标题新闻〕印度服务业活动6月为连续第八个月扩张,汇丰PMI指数为54.3,但低于5月的54.7

* PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB9E8GB014]

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