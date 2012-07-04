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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 13:40 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守住100美元关口,受助刺激政策憧憬与供应威胁

路透新加坡7月4日电---布兰特原油周三小跌但守在每桶100美元上方,因全球疲弱经济数据引燃对央行出台刺激政策的期待,此外伊朗核计划紧张局势升高,加大原油供应中断担忧.

伊朗表示,已成功试射能打击到以色列的中程导弹,对攻击威胁作出回应,这令伊朗与西方紧张局势外再添不安因素,拉高石油的风险溢价.

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