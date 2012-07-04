版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 13:55 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在1.2825的关键阻力位下方整固

0534GMT

* 在亚洲市场略走软,尽管澳洲零售销售数据强于预期

* 在1.2825的日线图高点下方整固

* 1.2750附近有买盘,构成初步支撑

* 日线动能指标发出多空不一讯号

* 今夜最可能结果是进一步整固 (完)

--编译 艾茂林;审校 龚芳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐