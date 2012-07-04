〔路透基点〕六家银行签署台湾东贝光电等值20亿台币再融资案--RLPC

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---银行业人士透露,六家银行已于6月28日签署东贝光电(2499.TW)等值20亿台币(6,700万美元)五年期再融资案.
委托主办行和额度分配行为合作金库商业银行和第一商业银行,分别承诺6亿台币和5亿台币.合作金库亦担任管理行.
彰化银行和台北富邦银行分别承诺4亿台币和3亿台币,取得委托主办行头衔.
玉山银行和全国农业金库各承诺1亿台币,为一般参贷行.
交易细节:
贷款由土地和厂房担保,并由借款公司董事长为保证人,共分为两部分.A部分为10亿台币定期贷款,B部分为12亿台币等值的再循环额度,可以台币或美元支付.两部分合计规模不得超过等值20亿台币.
两部分贷款利率为,台币部分较90天期次级市场商业票据加码78个基点,美元则较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点.
以三种条件邀请银行按比例参与两部分贷款.承诺承诺5亿台币或以上、3.2亿-4.99亿台币和承诺2亿-3.19亿台币的银行将分别获得25、18及8个基点的先行费用.
如果A部分贷款动用金额不到90%,或B部分动用不到50%,将有一笔10个基点的承诺费.
A部分贷款将以每半年一次,分七次不等额偿还:第一至第六次每次偿还10%,第七次偿还40%,有两年宽限期,贷款平均期限3.95年.B部分额度从24个月起,每半年一次分七次降低:1-6次减10%,第七次40%.
财务承诺事项包括,最低流动比例1倍,最高负债比例1.3倍,最低利息覆盖率2.5倍,最低有形资产净值45亿台币.
6月1日前回覆的银行获得3个基点的奖励.
贷款资金用做营运资本,及为借款人2007年12月所获得的11.5亿台币五年期循环信用额度再融资.该笔循环信贷委托中国信托商业银行主办,综合收益率约64.83个基点,利率较30天、60天、90天或180天期次级市场商业票据利率加码62.5个基点.
东贝光电是台湾上市公司,生产发光二极体(LED),红外线产品和各种发光模组.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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