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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:10 BJT

《汇市简讯》利差交易支撑美元兑日圆,上档现停止单

0542 GMT * 美元兑日圆卖单仍在80.00水准之前,但之上挂有停止单 * 下述水准上方有大型停止单:80.65、近期高位与100日移动均线位置80.60 * 日圆多数交叉盘浮现利差交易,具有支撑性 * 从79.89至79.59的跌势或是受日本对美国公债抛盘打压 * 欧元兑日圆方面见到类似资金流动,市场清淡 * 从79.40-50至往下一线有买单.(完) --编译 隋芬; 审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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