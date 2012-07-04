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货币新闻 | 2012年 7月 4日 星期三 15:54 BJT

《中国新债》铁道部今年企业债发行额度获批准为1,500亿元--消息

路透北京7月4日电---在中国铁路建设资金紧张的背景下,铁道部终获突破发债限额特赦令.三位消息人士周三向路透表示,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.

消息人士指出,由于当前铁道部债券存量规模已触及净资产40%的红线,所以在上述额度中,约千亿元规模为发行人所获得的突破限制的特批额度.

"今年批了1,500亿...(净资产40%红线)不存在了,铁道债特批."其中一位消息人士称,拟分六期发行.

路透已通过电话联络铁道部,但暂未立即获得答复.

路透2月中下旬报导引述消息人士称,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,高于去年1,000亿元水平.不过受困于净资产40%红线,最终规模迟迟未有定论.[ID:nSB1399392](完)

--发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 屈桂娟

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