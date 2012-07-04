《中国新债》铁道部今年企业债发行额度获批准为1,500亿元--消息

路透北京7月4日电---在中国铁路建设资金紧张的背景下,铁道部终获突破发债限额特赦令.三位消息人士周三向路透表示,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.