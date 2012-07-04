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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:08 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元有望触及三个月高点

0550 GMT * 澳元兑美元涨0.1%至1.0287,兑日圆涨0.04%至82.05,美元兑日圆跌0.06%,报 79.76 * 美元兑日圆震荡走势归于平淡,80上方有卖单 * 澳洲强劲零售销售数据激励澳元兑美元扫除1.03上方停止单 * 澳元兑美元受到100日与200日移动均线支撑 * 美国今日休市且周四将有欧洲央行与英国央行利率决议,市场可能陷区间交投.(完) --编译 隋芬; 审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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