(重温稿)〔路透调查〕台湾6月CPI年增率可望持稳,利率展望维持不变

标题新闻：OPEC在5月会议中是否延展减产协议尚言之过早--卡塔尔能源部长
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* CPI年增率预估中值为1.80%(上月为1.74%)
* 数据将于7月5日(周四)0800GMT时出炉
路透台北7月4日电---台湾6月通胀率料持稳于上月水准,显示市场仍将认为央行9月召开季会时将维持利率不变.
路透对11名分析师所作预估显示,6月消费者物价指数(CPI)年增率料为1.80%,近持平于5月的1.74%.调查区间在1.5-2.0%间.
与其他亚洲国家相较之下,台湾通胀状况温和,但物价稳定仍为台湾央行的关注重点.
该行力图将通胀维持在2%以下,尽管输入型通胀近来有所纾缓,但在台湾部份地区5月及6月出现大淹水,进而推高生鲜食品价格后,通胀窜升的风险仍存.
因食品价格上涨,5月通胀略高于预期,央行6月底开会时曾警告仍需关注通胀状况.
台湾央行会中决议维持重贴现率在1.875%不变,为连续第四季维持不变[ID:nST0466692].
政府于4月30日将今年通胀率预估由1.46%上调至1.94%,部份因政府调涨油电价格所致.[ID:nST0452938](完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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