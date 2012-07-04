《热点透视》法国政府迫不及待想要采取撙节举措

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 许娜

路透伦敦7月3日电---法国总统奥朗德已选择先下手为强.他所领导的政府不打算拖拖拉拉才展开撙节计划,而此计划正是使预算赤字与国内生产总值(GDP)之比明年降到3%水平所必需的.法国总理艾罗预计在7月3日的议会演讲中详述撙节内容.公共部门的工会将发动抗议,并威胁阻挠.不过,尽管可能面临反抗,但财政纪律其实还是比较容易的部分.让经济恢复竞争力则要难得多.

在竞选过程及上任的头两个月,奥朗德让人觉得他对财政纪律的的承诺只是口头说说.残酷的现实预计要到秋季才会显现.但在与德国总理梅克尔几次会谈,并出席过一两次欧元区峰会后,他似乎开窍了.此外,法国最高审计法院本周稍早公布对法国公共财政的检讨报告,显示情况严峻,已经没有任何怀疑的余地.由于经济增长放缓,法国今年需要透过额外减支或加税来筹集至多100亿欧元,2013年则需筹集330亿欧元.

在经济增长陷入停滞之际,法国似乎并不适合增加撙节举措.但法国是个特别例子,因为法国公共支出与GDP之比达56%,为欧元区最高水平.此外正如审计法院的报告所显示,法国在教育等重要领域的效率也是最差的.对法国而言,削减支出本身就是一个结构性改革,而不仅是财政义务.

要想达成目标,并让市场相信法国不是下一个欧元包袱,法国势必需要加税.但除此之外,法国还需要竞争力并实现增长.经常帐赤字问题的严重程度,与财政问题相比有过之而无不及.而要想解决此问题,奥朗德需要开放服务业,降低劳工成本,对不利经济增长的税制进行改革.他将发现,与单纯填补预算漏洞相比,这项工作更难.(完)