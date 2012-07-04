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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 14:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元涨势动能放慢,技术上适宜逢高出售

0618GMT * 欧元/美元今日可望在1.2600上方触顶,但动能放慢 * 在昨日低点上方窄幅波动,21日移动均线构成支撑 * 上周五的强劲涨势在接近21日波林格区间上缘线的水准止步 * 波林格区间顶部下方坚持逢高抛售策略(完) --编译 吴云凌; 审校 隋芬

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